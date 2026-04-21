Dwie osoby w szpitalu po wypadku na trasie S10 na obwodnicy Torunia [AKTUALIZACJA]

2026-04-21, 12:55 Agata Raczek/BN

Wypadek trzech ciężarówek na S10/fot. Facebook/KM PSP Toruń

W wyniku zderzenia trzech ciężarówek dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S10 na obwodnicy Torunia. Jedna została zabrana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, druga - karetką.

Do zdarzenia doszło o godz. 12:20. Jak ustaliła toruńska policja, sprawcą wypadku jest 24-letni kierowca Scanii, który zjechał na przeciwległy pas ruchu. Gdy zorientował się, że z naprzeciwka nadjeżdża inny pojazd, postanowił wrócić na swój pas . Niestety, choć kabina ciężarówki szybko wróciła na właściwy tor, to naczepa pozostała jeszcze na pasie przeciwległym.





W efekcie pojazd ten uderzył kabiną w naczepę jadącej przed nim ciężarówki marki MAN . Natomiast w naczepę sprawcy wypadku, która nie zdążyła wrócić na swój pas, uderzył jadący z naprzeciwka Mercedes.





W sprawie będzie prowadzone postępowanie.



