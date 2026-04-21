Dwie osoby w szpitalu po wypadku na trasie S10 na obwodnicy Torunia [AKTUALIZACJA]

Region
Okradł automat boksujący i food trucka. Zyskał ponad 800 zł, a stracić możne 10 lat życia [zdjęcia]Redakcja/KB 2026-04-21, 16:21
Dzielnicowi zatrzymali sprawcę włamania do punktu gastronomicznego food truck i do automatu typu „Bokser'. Okazał się nim 21-letni mieszkaniec powiatu mogileńskiego… Czytaj dalej »
Kobiet w regionie jest więcej niż mężczyzn. Różnica powiększa się wraz z wiekiem [Temat Tygodnia]Monika Siwak/BN 2026-04-21, 15:51
W regionie średnio na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet. Kilkuprocentowa różnica jest jeszcze normalna, ale na starość się powiększa - kobiety żyją … Czytaj dalej »
Dwaj piraci drogowi w Żalnie. Stracili prawa jazdy za skrajną prędkość oraz dostali wysokie mandatyBN 2026-04-21, 14:57
Mandaty w wysokości 2000 złotych i 1500 złotych otrzymali dwaj kierowcy z Żalna. Co więcej, obaj stracili prawa jazdy oraz dostali punkty karne. I wszystko… Czytaj dalej »
Dwie osoby pod opieką ratowników po zderzeniu aut na skrzyżowaniu ulic Chodkiewicza z Gdańską w BydgoszczyAgata Raczek/BN 2026-04-21, 13:59
Dwa samochody osobowe zderzyły się na skrzyżowaniu ulic Chodkiewicza z Gdańską w Bydgoszczy. Dwie osoby są pod opieką ratowników medycznych. Występują… Czytaj dalej »
8-latek podpalił plac zabaw w Toruniu - dowiedziało się Polskie Radio PiK [wideo]Mariusz Luda/BN 2026-04-21, 13:50
Toruńska policja ustaliła, że zaledwie 8-letni chłopiec stoi za kwietniowym pożarem tamtejszego placu zabaw. Za straty, które wyniosły kilkadziesiąt tysięcy… Czytaj dalej »
Śmierć 4-latka na bydgoskim Szwederowie. Rozpoczęło się prokuratorskie śledztwoAgata Raczek/BN 2026-04-21, 13:00
Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności poniedziałkowej tragedii na bydgoskim Szwederowie, gdzie z 5. piętra bloku wypadł 4-latek. W prokuraturze toczy się… Czytaj dalej »
Pościg ulicami Bydgoszczy. 41-latek usłyszał serię zarzutówBN 2026-04-21, 12:42
Nie zatrzymał się do kontroli, uciekał ulicami miasta, spowodował kolizję, był pod wpływem narkotyków i nie miał uprawnień. 41-letni mieszkaniec Bydgoszczy… Czytaj dalej »
Historia Polski opowiedziana w... okularach wirtualnej rzeczywistości! Pokaz w Starostwie Powiatowym w ŚwieciuMarcin Doliński/BN 2026-04-21, 11:44
Wirtualne filmy promujące historię Polski można zobaczyć przez specjalne gogle w Starostwie Powiatowym w Świeciu. W ten sposób samorząd chce edukować i… Czytaj dalej »
Jest szansa na remont basenu przy ul. Kalinkowej w Grudziądzu - ustaliło PR PiKMarcin Doliński/BN 2026-04-21, 10:55
Przebudowa Basenu Nadwiślańskiego przy ulicy Kalinkowej w Grudziądzu ma zostać sfinansowana ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Chce… Czytaj dalej »
