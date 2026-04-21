Śmierć 4-latka na bydgoskim Szwederowie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci

2026-04-21, 13:00 Agata Raczek/BN

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 4-latka, który wypadł z balkonu na bydgoskim Szwederowie/fot. Monika Siwak/Archiwum

Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności poniedziałkowej tragedii na bydgoskim Szwederowie, gdzie z 5. piętra bloku wypadł 4-latek. W prokuraturze toczy się śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.

Prok. Dominik Mrozowski z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe mówi o wstępnych ustaleniach. - Matka dziecka, która jest w ciąży, była na zakupach, a dziecko przebywało z jej partnerem. Dochodząc do miejsca zamieszkania poprosiła, aby ten pomógł jej wnieść zakupy - informuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK. - Po wejściu do mieszkania okazało się, że drzwi balkonowe są otwarte, a dziecko wypadło z 5. piętra. Dziecko bezzwłocznie zostało zabrane do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy w okolicach godziny 20 zmarło - dodaje. Chłopiec prawdopodobnie wszedł na znajdujące się na balkonie krzesełko i wypadł.



Śledztwo toczy się w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. - W toku postępowania zostaną przesłuchane wszystkie osoby związane z opieką nad ofiarą oraz sąsiedzi, przy czym, oprócz sąsiadów, będą również przesłuchiwane i ustalone osoby, które mogły przebywać w okolicy miejsca zdarzenia - mówi prok. Dominik Mrozowski. - Poleciłem również funkcjonariuszom, aby ustalili, czy w jakikolwiek sposób i przez jakikolwiek podmiot miejsce zdarzenia było objęte monitoringiem - jeżeli tak to zostaną zabezpieczone nagrania - dodaje.

