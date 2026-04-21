PR PiK poznało wstępną przyczynę pożaru hali w powiecie włocławskim. Wielomilionowe straty

2026-04-21, 10:02 Radosław Jagieła/BN

PR PiK poznało wstępną przyczynę pożaru hali w powiecie włocławskim/fot. PSP Włocławek

Awaria suszarni produkcyjnej to wstępna, prawdopodobna przyczyna pożaru hali z karmą dla zwierząt w Dziardonicach (pow. włocławski), do którego doszło w niedzielę. Straty szacowane są na kilkanaście milionów złotych - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

- Obecnie prowadzone jest postępowanie z artykułu 163 paragraf 2 Kodeksu karnego, dotyczące nieumyślnego spowodowania zdarzenia, które zagroziło mieniu o wielkich rozmiarach - informuje PR PiK aspirant Renata Wróblewska-Czaplicka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Po zakończonych działaniach na miejscu prowadzone były czynności procesowe przez policjantów z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa, który wstępnie wykluczył udział osób trzecich - dodaje. Prawdopodobną przyczyną pojawienia się ognia była awaria jednej z suszarni produkcyjnych.



Dokładne okoliczności powstania pożaru, po wydaniu ostatecznej opinii przez biegłego, będzie ustalać prokuratura.