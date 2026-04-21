Dwaj piraci drogowi w Żalnie. Stracili prawa jazdy za skrajną prędkość oraz dostali wysokie mandaty

2026-04-21, 14:57 BN

Dwaj piraci drogowi w Żalnie

Mandaty w wysokości 2000 złotych i 1500 złotych otrzymali dwaj kierowcy z Żalna. Co więcej, obaj stracili prawa jazdy oraz dostali punkty karne. I wszystko w jeden weekend.

W zeszłą sobotę, w trakcie działań w Żalnie na ul. Tucholskiej policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę Mercedesa, który jechał aż 103 km/h w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali 40-letniemu mężczyźnie prawo jazdy, nałożyli mandat w wysokości 1500 złotych oraz dopisali 13 punktów karnych.



Do podobnej sytuacji doszło dzień później, również w Żalnie. Tym razem policjanci zmierzyli prędkość kolejnego kierowcy przy użyciu laserowego miernika. Urządzenie wskazało aż 113 km/h w miejscu, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h.



Za kierownicą siedział 20-letni mężczyzna. W jego przypadku mandat był jeszcze wyższy i wyniósł 2000 złotych. Na jego konto trafiło również 14 punktów karnych. Stracił też prawo jazdy.