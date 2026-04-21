Kobiet w regionie jest więcej niż mężczyzn. Różnica powiększa się wraz z wiekiem [Temat Tygodnia]

2026-04-21, 15:51  Monika Siwak/BN
W regionie średnio na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet. Kilkuprocentowa różnica jest jeszcze normalna, ale na starość się powiększa/fot. Pixabay/ilustracyjna

W regionie średnio na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet. Kilkuprocentowa różnica jest jeszcze normalna, ale na starość się powiększa - kobiety żyją dłużej.

W dużych miastach dominują kobiety, a na terenach wiejskich jest więcej mężczyzn. Zdaniem socjolog prof. Magdaleny Bergmann z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, powodem są wyjazdy młodych kobiet do miast po bardziej adekwatną edukację i pracę, ale również mniejszego nacisku rodzinno-kulturowego na dziewczęta czy młode kobiety, jeżeli chodzi o dziedziczenie gospodarstwa rolnego. - Mówi się coraz częściej, że polska wieś ma twarz mężczyzny w średnim wieku, takiego osamotnionego życiowo. Jest jakby skazany na miejsce, w którym jest, z którego zniknęły kobiety, a więc potencjalne żony - dodaje. Według socjolog, rozwiązaniem problemu mogą być związki mężczyzn ze wsi z migrantkami.

Seniorek więcej niż seniorów

- W gronie 80-latków i osób starszych kobiety stanowią 80 proc. Dzisiaj w Polsce kobieta żyje średnio o 7 lat dłużej od swojego rówieśnika mężczyzny - mówi prof. Magdalena Bergmann.

Dziś wcale nie jest oczywiste, że babcia zajmie się wnukami, bo ma swoje zajęcia. Zmienił się też styl ubierania seniorek - wiek nie jest barierą do założenia kolorowych czy sportowych strojów, a w telewizji są programy, w których seniorzy randkują.

Kobiety po sześćdziesiątce, ze względu na większe kompetencje komunikacyjne łatwiej niż mężczyźni korzystają z kręgów koleżanek, które zapewniają zajęcie, rozmowy o emocjach i wsparcie. Dziś mówi się nawet o rodzinach z wyboru.

Wzrosła również liczba małżeństw zawieranych po 60. roku życia. To już 5 proc., do których dochodzi co roku w Polsce - wcześniej były to ułamki.

O seniorkach mówi socjolog prof. Magdalena Bergmann z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

O dominacji kobiet w miastach, a mężczyzn na wsiach mówi socjolog prof. Magdalena Bergmann z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

