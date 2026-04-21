Liczba cyberataków jest wyższa o ponad 144 proc. Pomaga rozwój sztucznej inteligencji [Rozmowa Dnia]

2026-04-21, 08:59 Adriana Andrzejewska-Kuras/BN

Cezary Graul/fot. Izabela Langner

Cyberataków przybywa i są coraz lepiej zorganizowane - wynika ze sprawozdania Ministerstwa Cyfryzacji o stanie cyberbezpieczeństwa w Polsce. Gość wtorkowej „Rozmowy Dnia” Cezary Graul, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu i Bydgoszczy zajmujący się omawianą tematyką mówi, że tę sytuację można porównać do pęknięcia rury.

Liczba złośliwych incydentów jest wyższa o ponad 144 proc. - To jest bardzo duży wzrost, jeżeli mielibyśmy porównać do identyfikacji jakiegoś wycieku, to to nie jest wyciekająca rura, a jej pęknięcie - uważa ekspert.



Ataki są coraz częściej spersonalizowane, a do ich przeprowadzenia wykorzystuje się sztuczną inteligencję. - Można to określić jako profesjonalizację cyberataków - mówi Cezary Graul. - Kiedyś większość ataków można było łatwo identyfikować. To były takie niestarannie napisane maile z błędami gramatycznymi, składniowymi, tłumaczeniowymi. Rozwój sztucznej inteligencji, szczególnie w ubiegłym roku pokazuje, że rozpoznanie dezinformacji jest coraz trudniejsze. Maile są bardzo precyzyjnie tworzone, one są praktycznie pisane bezbłędnie i mogą być celowane i personalizowane w różnego rodzaju osoby, ale także instytucje - dodaje.



Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.

INNE ROZMOWY DNIA