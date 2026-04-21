Egzotyczne rybki utoną w gąszczu przepisów? Pszczoły i krowy też! Co na to hodowcy?

2026-04-21, 07:54  Mariusz Luda/KB
Nowe przepisy dotyczą hodowców trzody chlewnej, bydła, koni, kóz i owiec, psów i kotów, a nawet importerów ryb akwariowych/fot. Pixabay

Nowe przepisy dotyczą hodowców trzody chlewnej, bydła, koni, kóz i owiec, psów i kotów, a nawet importerów ryb akwariowych/fot. Pixabay

Od marca obowiązują nowe przepisy ustawy o zdrowiu zwierząt, które wprowadzają ważne obowiązki dla hodowców i importerów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną. Dotyczy to hodowców trzody chlewnej, bydła, koni, kóz i owiec, psów i kotów, a nawet importerów ryb akwariowych. Nasz reporter Mariusz Luda zbadał temat.

Każde gospodarstwo, każdy importer np. zwierząt czy ryb akwariowych musi zaktualizować dane - w tym informacje o liczbie zwierząt, gatunkach, kategoriach i liczebności utrzymywanych zwierząt, a nawet współrzędne geograficzne firmy czy gospodarstwa.

Jak mówi Polskiemu Radiu PiK Powiatowy Lekarz Weterynarii, Violetta Hermann-Krupińska – aktualizacja danych jest bezpłatna, ale nie koszt wydania nowej decyzji, który wynosi 10 złotych. Dokumenty są wydawane w ciągu 30 dni.

- Będzie nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny z kodem danej działalności. Podmioty, które zajmują się eksportem, importem rybek, czyli zwierząt z kategorii akwakultura, to też muszą być podmioty zatwierdzone, z numerem weterynaryjnym, dopuszczone do działalności po spełnieniu pewnych warunków - mówiła Violetta Hermann-Krupińska.

Problemem staje się zaplanowanie importu, m.in. ryb akwariowych – morskich czy słodkowodnych oraz koralowców. Wydanie takiego numeru jest bardzo rygorystyczne – wyjaśnia dla PR PiK importer z Torunia, Patryk Masiarek.

- Musimy pokazać, w jaki sposób te ryby będą kwarantannowane, które zbiorniki są przeznaczone do kwarantanny, a które do sprzedaży rybek. Kiedy te rybki sprzedajemy, co robimy z wodą przeznaczoną do utylizacji, czyli w jaki sposób ją utylizujemy. W jaki sposób ewentualnie utylizujemy ryby, które, wiadomo, tej kwarantanny mogą nie przeżyć. To szereg takich regulacji administracyjnych, które musimy spełnić, z których musimy się wytłumaczyć, żeby dostać ten numer licencyjny, abym mógł później zdobyć pozwolenie od głównego weterynarza i od ministerstwa, aby móc te ryby spokojnie importować.

Jak wyjaśnia importer z Torunia, ważna jest jakość wody, a dokładnie twardość tej wody.
- Musimy zasiedlić tę wodę biologią. Nasza woda jest bardzo twarda, nienadająca się tak naprawdę do życia dla tych zwierzaków z krajów trzecich, bo jak wiadomo, oni tam mają wody bardzo czyste, bardzo miękkie, głównie z jakichś różnych dorzeczy. Tamta woda bardzo różni się od naszej i musimy mieć specjalny system filtracji, tak zwaną wodę osmotyczną, aby dobrze to wszystko zmineralizować, zmieszać i przygotować wodę jak najbardziej bliską tej, w której te egzotyczne ryby żyły - tłumaczy Patryk Masierek.

  • Nowelizacja przepisów nakłada obowiązek uzyskania nowego weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego także na tych, którzy wcześniej nie musieli się rejestrować, np. gospodarstwa utrzymujące zwierzęta kopytne na własne potrzeby, a nawet hodowców pszczół.
  • Na aktualizację lub nadanie nowego weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego hodowcy mają czas do 18 czerwca. Niedopełnienie obowiązku w ustawowym terminie skutkować będzie brakiem możliwości wprowadzania na rynek zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

Mówi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu Violetta Hermann-Krupińska

Mówi importer z Torunia Patryk Masierek

