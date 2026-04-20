Animacje plus emocje dają „Animocje". W Bydgoszczy zaczyna się słynny konkurs

2026-04-20, 21:06  Bogumiła Wresiło/KB
Jak zawsze na „Animocjach” zostanie wręczona Nagroda Filmowa Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dubbingu. W tym roku nagroda trafi do Zbigniewa Suszyńskiego/fot. Andrzej Goiński/

We wtorek w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy startuje kilkudniowe święto animacji, czyli 15. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych „Animocje". W programie blisko 200 produkcji animowanych z kraju i ze świata.

W programie m.in. pokazy konkursowe filmów animowanych dla dzieci, młodzieży i widzów dorosłych, warsztaty i wystawy, spotkanie ze Zbigniewem Suszyńskim – laureatem Nagrody Filmowej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dubbingu.

Hasło tegorocznej edycji „Animocji” brzmi: „Dziwne? Strange?”, o czym mówi dyrektorka „Animocji” Weronika Płaczek.

- Ten znak zapytania właśnie jest po to, żeby się zastanowić, czym jest ta dziwność, czy coś, co jest dziwne - faktycznie jest dziwne i dlaczego jest dziwne? No i czy animacja jest dziwna, czy wcale nie? Może filozoficznie, może trochę w takim kontekście społecznym też.

Jak zawsze na „Animocjach” zostanie wręczona Nagroda Filmowa Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dubbingu. W tym roku nagroda trafi do Zbigniewa Suszyńskiego. Urodzony w Rypinie aktor filmowy, teatralny i dubbingowy znany jest między innymi z takich filmów jak „Młode wilki” czy „E = mc²”, głosu Księcia z Bajki w „Shreku” czy Skalmara Obłonosa w serii o „SpongeBobie”.

– Myślę, że to jest zawsze miła wiadomość, taka nagroda, informacja o takiej nagrodzie. Suszyński również reżyseruje dubbingi... - podkreśla Weronika Płaczek.

„Animocje" potrwają do 26 kwietnia.

Relacja Bogumiły Wresiło

Bydgoszcz

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę