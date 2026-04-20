Animacje plus emocje dają „Animocje". W Bydgoszczy zaczyna się słynny konkurs

We wtorek w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy startuje kilkudniowe święto animacji, czyli 15. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych „Animocje". W programie blisko 200 produkcji animowanych z kraju i ze świata.

W programie m.in. pokazy konkursowe filmów animowanych dla dzieci, młodzieży i widzów dorosłych, warsztaty i wystawy, spotkanie ze Zbigniewem Suszyńskim – laureatem Nagrody Filmowej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dubbingu.



Hasło tegorocznej edycji „Animocji” brzmi: „Dziwne? Strange?”, o czym mówi dyrektorka „Animocji” Weronika Płaczek.



- Ten znak zapytania właśnie jest po to, żeby się zastanowić, czym jest ta dziwność, czy coś, co jest dziwne - faktycznie jest dziwne i dlaczego jest dziwne? No i czy animacja jest dziwna, czy wcale nie? Może filozoficznie, może trochę w takim kontekście społecznym też.



Jak zawsze na „Animocjach” zostanie wręczona Nagroda Filmowa Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dubbingu. W tym roku nagroda trafi do Zbigniewa Suszyńskiego. Urodzony w Rypinie aktor filmowy, teatralny i dubbingowy znany jest między innymi z takich filmów jak „Młode wilki” czy „E = mc²”, głosu Księcia z Bajki w „Shreku” czy Skalmara Obłonosa w serii o „SpongeBobie”.



– Myślę, że to jest zawsze miła wiadomość, taka nagroda, informacja o takiej nagrodzie. Suszyński również reżyseruje dubbingi... - podkreśla Weronika Płaczek.



„Animocje" potrwają do 26 kwietnia.