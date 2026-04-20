Nie żyje dziecko, które wypadło z balkonu na piątym piętrze! [AKTUALIZACJA]

2026-04-20, 18:04  Monika Siwak/KB
Bydgoskie Szwederowo: z balkonu na piątym piętrze wypadł 4-letni chłopiec/fot. Piotr Walczak

Bydgoskie Szwederowo: z balkonu na piątym piętrze wypadł 4-letni chłopiec/fot. Piotr Walczak

Informacje o śmierci czterolatka przekazała Polskiemu Radiu PiK bydgoska policja. Do zdarzenia doszło przy ul. Chołoniewskiego ok. godz. 17:30.

Jak podała bydgoska policja, dziecko spadło z piątego piętra na balkon pierwszej kondygnacji. Akcja reanimacyjna trwała bardzo długo. Odbywała się i pod blokiem, i później w szpitalu.

Około godziny 20:30, Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przekazał, że chłopca nie udało się uratować.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że mężczyzna, który był w domu z chłopcem, wyszedł z mieszkania na chwilę, by pomóc ciężarnej partnerce. Okoliczności tej tragedii wyjaśnia policja.

O tragicznym zdarzeniu mówią mieszkańcy

Bydgoskie Szwederowo: z balkonu na piątym piętrze wypadł 4-letni chłopiec/fot. Piotr Walczak

