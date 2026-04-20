Remont tężni w Inowrocławiu. Po politycznych przepychankach projekt został przyjęty

2026-04-20, 19:29  Marcin Glapiak/KB
Tężnie w Inowrocławiu. / Fot. Stanisław J. Radziński, Wikipedia

Tężnie w Inowrocławiu. / Fot. Stanisław J. Radziński, Wikipedia

W inowrocławskim ratuszu odbyła się gorąca dyskusja na temat remontu miejskich tężni. W tej sprawie zwołano nadzwyczajną sesję. Dotyczyła przyjęcia zmian w budżecie w związku z planowanym remontem niecek, który ma kosztować blisko 5 milionów złotych. Miasto pozyska na ten cel pożyczkę w wysokości 3,5 miliona złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O konieczności remontu niecek przekonywał zastępca prezydenta Inowrocławia Szymon Łepski.

- Te niecki nie były remontowane od 25 lat. Tam wykorzystano najprostszy beton. Są tak poważne ubytki...

Podczas obrad radni opozycji zarzucili władzom miasta opieszałość, tłumacząc, że przez dwa lata po objęciu władzy nie remontowano obiektu.

- Zima pana zaskoczyła i dzisiaj się dowiadujemy, że potrzebny jest remont? Zgadza się. Doskonale o tym wiedzieliśmy. Tylko państwo nie potraficie planować, nie potraficie zarządzać, a dzisiejszy kredyt jest za waszą nieudolność - mówiła radna Ewa Koman.

Ripostował radny Bartłomiej Stanisz.
- Pan prezydent odpowiada za stan tężni solankowych, oczywiście. Poza tym odpowiada za stan basenów odkrytych - wszystkie pozamykaliście. Teatr letni - widziała pani jego stan? To nie jest stan sprzed dwóch lat. To są, pani radna, trupy z szafy.

  • Ostatecznie przyjęto zmiany w budżecie w związku z remontem niecek tężni. „Za" opowiedziało się 16 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
  • Tężnia ma być remontowana w najbliższych miesiącach. Obiekt prawdopodobnie nie będzie czynny przez większość wakacji.

Więcej w relacji Marcina Glapiaka.

Relacja Marcina Glapiaka

Jak chronić dzieci przed różnego rodzaju przemocą Nadużyć jest coraz więcej [konferencja]

Jak chronić dzieci przed różnego rodzaju przemocą? Nadużyć jest coraz więcej [konferencja]

2026-04-20, 20:17
Nie żyje dziecko, które wypadło z balkonu na piątym piętrze [AKTUALIZACJA]

Nie żyje dziecko, które wypadło z balkonu na piątym piętrze! [AKTUALIZACJA]

2026-04-20, 18:04
Politechnika Bydgoska buduje Centralne Laboratorium. Na górze nauka, pod ziemią schronienie

Politechnika Bydgoska buduje Centralne Laboratorium. Na górze nauka, pod ziemią schronienie

2026-04-20, 17:11
Zderzenie ciężarówki i czterech aut osobowych w Grudziądzu. Są poszkodowani i są korki [zdjęcia]

Zderzenie ciężarówki i czterech aut osobowych w Grudziądzu. Są poszkodowani i są korki [zdjęcia]

2026-04-20, 16:57
Małżonkowie zatrzymali totalnie pijanego kierowcę Był ścigany listami gończymi

Małżonkowie zatrzymali totalnie pijanego kierowcę! Był ścigany listami gończymi

2026-04-20, 16:37
Senator Koalicji Obywatelskiej zawiadomił prokuraturę. Tomasz Lenz oskarża szefa szpitala

Senator Koalicji Obywatelskiej zawiadomił prokuraturę. Tomasz Lenz oskarża szefa szpitala

2026-04-20, 16:11
Chętni na przewodników poszukiwani. We Włocławku ruszył nabór na specjalny kurs

Chętni na przewodników poszukiwani. We Włocławku ruszył nabór na specjalny kurs

2026-04-20, 15:26
Stary Toruń trafi do rejestru zabytków Zróbmy tam przystań i połączmy go ze starówką

Stary Toruń trafi do rejestru zabytków? „Zróbmy tam przystań i połączmy go ze starówką”

2026-04-20, 14:33
Zderzenie tramwaju i miejskiego autobusu w Toruniu. Już wiadomo, kto jest sprawcą stłuczki [aktualizacja]

Zderzenie tramwaju i miejskiego autobusu w Toruniu. Już wiadomo, kto jest sprawcą stłuczki [aktualizacja]

2026-04-20, 13:38

