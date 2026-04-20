Zderzenie ciężarówki i czterech aut osobowych w Grudziądzu. Są poszkodowani i są korki [zdjęcia]

Wypadek w Grudziądzu. Zderzyło się pięć pojazdów/fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

W Grudziądzu przy ul. Jana Pawła Drugiego doszło do wypadku z udziałem pięciu aut. W zdarzeniu uczestniczył samochód ciężarowy i cztery osobowe. Trzy osoby zabrano do szpitala.

Do wypadku doszło ok. godz. 15:30. Na miejscu pracują jeszcze trzy zastępy straży pożarnej. Ruch pojazdów w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo. Tworzą się korki. Więcej informacji wkrótce.



Zachęcamy do śledzenia naszych serwisów drogowych.



Informacje przekazujemy co pół godziny. Pierwszy serwis drogowy już o godz. 6:45, kolejne o 7:15, 7:45 i 8:15 . Po południu rozpoczynamy o 15:30, a potem słyszymy się około 16:04 (po prognozie pogody), 16:29 oraz około 17:04 (po prognozie pogody).