Głuchoniewidomi doczekają się realnego wsparcia. Takich mieszkań w Bydgoszczy nie było

2026-04-21, 07:00

Mieszkania powstają przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33, na terenie Ośrodka Rehabilitacji i Szkolenia „Homer” Polskiego Związku Niewidomych/fot. Tatiana Adonis

Zniszczona sala gimnastyczna przestanie straszyć i stanie się domem dla osób głuchoniewidomych - w Bydgoszczy powstaną mieszkania dla niepełnosprawnych wymagających stałego wsparcia. Ich adres to ul. Powstańców Wielkopolskich 33, czyli teren Ośrodka Rehabilitacji i Szkolenia „Homer” Polskiego Związku Niewidomych.

Dom ma zapewniać podopiecznym specjalistyczną opiekę i niezależne życie. Inwestycja będzie realizowana w ramach programu Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych. To pierwsze tego typu miejsce w Bydgoszczy. Ma być gotowe za 2 lata.



Zdewastowany parkiet, odpadający tynk. Tak obecnie wygląda sala gimnastyczna, która stanęła na bydgoskich Bielawach w latach 80. XX wieku.



- Zawody i tym podobne zmagania odbywały się tutaj jeszcze w zeszłym roku, dopóki nie przyszła zima - mówi Krzysztof Wysocki, dyrektor ośrodka Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy. - Zepsuł się wtedy system ogrzewania, musieliśmy go wyłączyć, a przebywanie na sali stało się niebezpieczne. W tej chwili obiekt stoi pusty, wewnątrz hula wiatr. Boimy się troszkę o szyby, żeby nam nie powypadały. Na szczęście, mamy już plany zagospodarowania tej sali gimnastycznej.



Za dwa miesiące do sali wejdą robotnicy, zdemontują to, co jeszcze w niej zostało, i przebudują budynek na dom dla osób głuchoniewidomych.



- Osoby głuchoniewidome nie miały do tej pory takiej możliwości realnego wsparcia i realnej rehabilitacji. Większość programów rehabilitacyjnych była dedykowana albo osobom niewidomym, albo osobom z dysfunkcją narządu słuchu. Często są to niepełnosprawności ze sobą powiązane i tymi osobami również chcemy się zaopiekować. Chcemy dla nich zbudować miejsce.



W dawnej sali gimnastycznej powstanie 12 mieszkań. I to na bazie starej konstrukcji, która jest w na tyle dobrym stanie, że posłuży jako szkielet nowego obiektu.



Z koncepcją architektoniczną autorstwa mgr inż. arch. Sylwii Roszczyk można się zapoznać.

