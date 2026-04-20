Małżonkowie zatrzymali totalnie pijanego kierowcę! Był ścigany listami gończymi

2026-04-20, 16:37  Redakcja/KB
52-latek został zatrzymany. O jego dalszym losie zadecyduje sąd/fot. KPP Golub-Dobrzyń

52-latek został zatrzymany. O jego dalszym losie zadecyduje sąd/fot. KPP Golub-Dobrzyń

W niedzielny wieczór nietrzeźwy mężczyzna wyszedł z golubskiej restauracji, wsiadł do auta i odjechał. Wszystko widziała pewna para, która postanowiła przerwać pijacki rajd. To się im na szczęście udało.

Małżonkowie widząc, że mężczyzna, który wsiadł do auta może być pijany natychmiast zareagowali. Zatrzymali mercedesa, zabrali kierowcy kluczyki i zaalarmowali policjantów.

Mundurowi sprawdzili na miejscu stan trzeźwości kierowcy. Okazało się, że 52-letni mieszkaniec powiatu sulęcińskiego miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu.
Dalsze sprawdzenia w policyjnych systemach informatycznych wykazały, że mężczyzna posiada aktywny dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, wydany przez Sąd w Myśliborzu, a także jest poszukiwany dwoma listami gończymi. 52-latek został zatrzymany. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Golub-Dobrzyń

Region

