Stary Toruń trafi do rejestru zabytków? „Zróbmy tam przystań i połączmy go ze starówką”

W trakcie badań archeologicznych natrafiono m.in. na pozostałości dwóch fos oraz fundamenty budynku, który mógł należeć do wójta lub pełnić funkcję administracyjną w średniowiecznym mieście/fot. Michał Zaręba
Wojewódzki konserwator zabytków zapowiada starania o wpis do rejestru zabytków terenów w Starym Toruniu, gdzie archeolodzy UMK szukają śladów pierwszej lokacji miasta - dowiedziało się Polskie Radio PiK.
W trakcie badań natrafiono m.in. na pozostałości dwóch fos oraz fundamenty budynku, który mógł należeć do wójta lub pełnić funkcję administracyjną w średniowiecznym mieście. Badaniami kieruje prof. Wojciech Chudziak, dyrektor Instytutu Archeologii UMK.
Odsłonić fosę i pokazać skansen - Potencjał tego miejsca jest niesamowity. W tej chwili to pole orne – płaskie, bezpośrednio przy wale przeciwpowodziowym – mówił profesor Polskiemu Radiu PiK. – Można by Stary Toruń pokazać, uspołecznić go, odsłaniając chociażby fosę i pokazując skansen XIII-wiecznej zabudowy, a przede wszystkim robiąc tam przystań, żeby powiązać stare miasto ze Starym Toruniem. To miejsce koniecznie powinno być objęte ochroną konserwatorską z wpisem do rejestru zabytków - podkreślał.
Konieczne badania Czy to możliwe? – Tak, na wniosek właściciela, bądź urzędu – mówiła Izabela Brzostowska, wojewódzki konserwator zabytków. – Trzeba przeprowadzić badania - aby wiedzieć, co ewentualnie mielibyśmy objąć ochroną konserwatorską, musimy doprecyzować zakres tego stanowiska. Będziemy starali się wpisać to miejsce do rejestru zabytków.
Czekamy na komentarz właściciela terenów. Stary Toruń leży na terenie gminy Zławieś Wielka. Do centrum toruńskiej Starówki wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO jest ok. 13 kilometrów.
Więcej o tym powiemy w audycji Michała Zaręby „Popołudnie z Reportażem”, w poniedziałek (20 kwietnia) o godz. 16.30.
Mówi prof. Wojciech Chudziak, dyrektor Instytutu Archeologii UMK
