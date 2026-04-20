Zderzenie tramwaju i miejskiego autobusu w Toruniu. Już wiadomo, kto jest sprawcą stłuczki [aktualizacja]

2026-04-20, 13:38 Michał Zaręba/MG/KB

Tramwaj stoi na torach, nie doszło do wykolejenia/fot. KM PSP Toruń

Na ul. Szosa Chełmińska w Toruniu zderzyły się tramwaj i autobus komunikacji miejskiej. Do szpitala został odwieziona kobieta, która prowadziła autobus - jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według ustaleń policji - nie udzieliła pierwszeństwa tramwajowi, dlatego prawdopodobnie za to wykroczenie zostanie ukarana mandatem.

Nie ma osób poszkodowanych wśród pasażerów. Tramwaj stoi na torach, nie doszło do wykolejenia. Na miejscu są służby, kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami.



