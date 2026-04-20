Zderzenie tramwaju i miejskiego autobusu w Toruniu. Już wiadomo, kto jest sprawcą stłuczki [aktualizacja]

2026-04-20, 13:38  Michał Zaręba/MG/KB
Tramwaj stoi na torach, nie doszło do wykolejenia/fot. KM PSP Toruń

Tramwaj stoi na torach, nie doszło do wykolejenia/fot. KM PSP Toruń

Na ul. Szosa Chełmińska w Toruniu zderzyły się tramwaj i autobus komunikacji miejskiej. Do szpitala został odwieziona kobieta, która prowadziła autobus - jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według ustaleń policji - nie udzieliła pierwszeństwa tramwajowi, dlatego prawdopodobnie za to wykroczenie zostanie ukarana mandatem.

Nie ma osób poszkodowanych wśród pasażerów. Tramwaj stoi na torach, nie doszło do wykolejenia. Na miejscu są służby, kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami.

  • Jak zawiadamiają miejskie służby komunikacyjne, na skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej z Dekerta tramwaje linii nr 3 z Motoareny i 6 z Olimpijskiej kursują do Al. Solidarności.

Toruń
Zderzenie tramwaju i miejskiego autobusu w Toruniu/fot. KM PSP Toruń Zderzenie tramwaju i miejskiego autobusu w Toruniu/fot. KM PSP Toruń

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę