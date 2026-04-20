Trzy lata więzienia i zakaz pracy z dziećmi. Wyroki za rozpowszechnianie pornografii z udziałem małoletnich

2026-04-20, 12:12 Tatiana Adonis/MG

Zapadły wyroki wobec pięciu mężczyzn zamieszanych w rozpowszechnianie treści pedofilskich. W działaniach, które doprowadziły do ich zatrzymania, brali udział funkcjonariusze z Bydgoszczy, a śledztwo prowadziła bydgoska prokuratura.

Do zatrzymań, w ramach ogólnopolskiej operacji „FEVER”, związanej z walką z pedofilią w sieci, doszło w marcu zeszłego roku. Wówczas w ręce policjantów wpadło pięciu mężczyzn.



Seksualne wykorzystywanie dzieci

Podczas przeszukań zabezpieczono nośniki danych i urządzenia elektroniczne, na których znajdowało się m.in. kilkadziesiąt tysięcy plików wideo oraz plików graficznych przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci.



Zatrzymani usłyszeli zarzuty rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Następnie do sądów w Nakle nad Notecią, Bydgoszczy, Kwidzynie i Białogardzie (wydziału zamiejscowego w Świdwinie) skierowane zostały akty oskarżenia. Wiadomo, że we wszystkich sprawach zapadły już prawomocne wyroki skazujące. Mężczyznom wymierzono kary - od ograniczenia wolności do trzech lat bezwzględnego więzienia.



Telefony i laptopy przepadły

Poza tym sądy orzekły wobec oskarżonych zakazy zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania zawodów oraz prowadzenia działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem i opieką nad dziećmi, zakazy przebywania w placówkach zajmujących się działalnością związaną z wychowaniem i edukacją małoletnich, a także świadczenia pieniężne od 10 do 15 tys. zł. oraz przepadek zabezpieczonego sprzętu - telefonów, laptopów, komputerów i nośników elektronicznych.