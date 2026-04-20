Ekspert z toruńskiego UMK: Nie ma złotego klucza, by rozwiązać kryzys demograficzny [Rozmowa Dnia]

2026-04-20, 08:59 Maciej Wilkowski/MG

Prof. Jarosław Przeperski w studiu Polskiego Radia PiK w Toruniu/fot. Tomasz Bielicki

- Prognozy nie są optymistyczne, mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego z roku na rok jest coraz mniej. Przewidywania są takie, że proces depopulacji będzie w Kujawsko-Pomorskiem narastał - mówił w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK prof. Jarosław Przeperski z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu.

- Dzisiaj mówimy o około 9 tysiącach ubytku rocznie, jeżeli chodzi o liczbę osób, natomiast to tempo będzie wzrastać – mówił prof. Jarosław Przeperski. - Już w latach 30. to będzie pewnie około 10-12 tysięcy, więc można powiedzieć, że w scenariuszu optymistycznym do 2060 roku ubędzie nam co czwarty mieszkaniec. Obrazowo więc zniknie nam miasto wielkości Bydgoszczy i będzie nas o tyle mniej w województwie. (...)



Demografia jest w Tematem Tygodnia w Polskim Radiu PiK i jej poświęcona była dzisiejsza „Rozmowa Dnia”.



