Duży pożar w Dziardonicach w powiecie włocławskim. Płonie hala produkcyjna i biuro [aktualizacja, zdjęcia]

2026-04-20, 07:51  Marcin Doliński, PAP/MG
Pożar hali produkcyjnej w Dziardonicach w powiecie włocławskim. / Fot. KM PSP w Toruniu

Pożar hali produkcyjnej w Dziardonicach w powiecie włocławskim. / Fot. KM PSP w Toruniu

W Dziardonicach w powiecie włocławskim płonie hala z karmą dla zwierząt. Na miejscu jest 20 zastępów straży pożarnej.

Płoną tam pomieszczenia magazynowo - produkcyjne. - Bronimy dwa budynki, pożar cały czas się rozprzestrzenia - usłyszał reporter Polskiego Radia PiK od dyspozytora włocławskich strażaków.

Hala z karmą dla zwierząt
Jak ustalił reporter Polskiego Radia PiK - to zakład, w którym produkowana jest karma dla zwierząt. Strażacy zlokalizowali źródło ognia.

- Hala jest spora, ma wymiary około 100 na 20 m powierzchni - opowiada Małgorzata Jarocka-Krzemkowska - rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. - W chwili dojazdu na miejsce, ogień w zasadzie obejmował niemal cały budynek. Teraz pracuje tam ponad 20 zastępów straży pożarnej z Włocławka, Inowrocławia, a także ze Świecia i oczywiście okoliczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Płonie też budynek biurowy
Wydobywający się z obiektu dym pochodzi głównie z pożaru dachu, który stanowiła blacha z pianką montażową. Obok jest podobny kompleks produkcyjny, ale jest on broniony przez strażaków. W pobliżu nie ma zabudowań mieszkalnych.

Wraz z halą produkcyjną płonie też pobliski budynek biurowy. Działania strażaków mogą potrwać jeszcze około dwóch godzin. Na tę chwilę nie ma osób poszkodowanych.

Na drodze krajowej nr 91, którą dowożona jest woda na miejsce, mogą występować utrudnienia.

Mówi Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

Mówi Małgorzata Jarocka-Krzemkowska - rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Pożar hali produkcyjnej w Dziardonicach w powiecie włocławskim. / Fot. KM PSP w Toruniu Pożar hali produkcyjnej w Dziardonicach w powiecie włocławskim. / Fot. KM PSP w Toruniu Pożar hali produkcyjnej w Dziardonicach w powiecie włocławskim. / Fot. KM PSP w Toruniu Pożar hali produkcyjnej w Dziardonicach w powiecie włocławskim/fot. PSP Włocławek Pożar hali produkcyjnej w Dziardonicach w powiecie włocławskim/fot. PSP Włocławek Pożar hali produkcyjnej w Dziardonicach w powiecie włocławskim/fot. PSP Włocławek Pożar hali produkcyjnej w Dziardonicach w powiecie włocławskim/fot. PSP Włocławek Pożar przyczepy gastronomicznej w Grudziądzu/fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu Pożar przyczepy gastronomicznej w Grudziądzu/fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu Pożar hali produkcyjnej w Dziardonicach w powiecie włocławskim/fot. PSP Włocławek

