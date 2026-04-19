Śmiertelny wypadek pod Bydgoszczą. Motocyklista uderzył w bariery

2026-04-19, 19:21  Marcin Kupczyk / TB
Fot. Ilustracyjne

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 10 w Pawłówku. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia ratunkowego.

Lekarze walczyli o życie mężczyzny, jednak po kilkudziesięciu minutach odstąpili od reanimacji.

W tej chwili w okolicach węzła Bydgoszcz-zachód panują utrudnienia w ruchu. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności.

Ten weekend okazał się tragiczny, jeśli chodzi o motocyklistów. W sobotę (18.04.) zginął kierujący jednośladem na drodze nr 62 w Strzelnie Klasztornym, a w piątek (17.04.) inny motocyklista, który zderzył się z samochodem na drodze nr 56 w Wudzynie w gminie Dobrcz.

Szpitale z Radziejowa i Aleksandrowa Kujawskiego dołączają do ogólnopolskiego protestu

