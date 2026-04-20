Chętni na przewodników poszukiwani. We Włocławku ruszył nabór na specjalny kurs

2026-04-20, 15:26 Radosław Jagieła / TB

Włocławek z lotu ptaka. / Fot: wloclawek.eu, archiwum PR PiK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział Kujawski przy współpracy z Urzędem Miasta Włocławek organizuje kurs przewodnicki.

Rekrutacja potrwa tylko do najbliższego piątku - 24 kwietnia, a liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.



Aby wziąć udział w kursie, kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat oraz co najmniej średnie wykształcenie. Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają legitymację przewodnika miejskiego PTTK.



O szczegółach opowiada Andrzej Tyrjan, prezes Oddziału Kujawskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego we Włocławku. Posłuchajcie.