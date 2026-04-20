Chętni na przewodników poszukiwani. We Włocławku ruszył nabór na specjalny kurs

2026-04-20, 15:26  Radosław Jagieła / TB
Włocławek z lotu ptaka. / Fot: wloclawek.eu, archiwum PR PiK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział Kujawski przy współpracy z Urzędem Miasta Włocławek organizuje kurs przewodnicki.

Rekrutacja potrwa tylko do najbliższego piątku - 24 kwietnia, a liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w kursie, kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat oraz co najmniej średnie wykształcenie. Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają legitymację przewodnika miejskiego PTTK.

O szczegółach opowiada Andrzej Tyrjan, prezes Oddziału Kujawskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego we Włocławku. Posłuchajcie.

Relacja Radosława Jagieły

Włocławek

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę