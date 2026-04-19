Szpitale z Radziejowa i Aleksandrowa Kujawskiego dołączają do ogólnopolskiego protestu

2026-04-19, 20:11 Agnieszka Marszał / TB

Od najbliższego poniedziałku szpital w Aleksandrowie Kujawskim będzie oflagowany na czarno. / Fot. FB Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim

W poniedziałek (20.04.) w placówkach rozpocznie się „czarny tydzień". Akcja ma zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację powiatowych lecznic zdrowia.

„Jej celem jest pokazanie, że obecna polityka finansowania ochrony zdrowia - brak rozliczeń za 2025 rok, ograniczanie środków na leczenie i diagnostykę oraz zaniżone wyceny - doprowadza szpitale powiatowe do załamania i realnie zagraża zdrowiu oraz życiu pacjentów" - podkreślają organizatorzy akcji.



- Stoimy przed bardzo poważnym problemem. Zagrożenia wynikają z braku możliwości diagnozowania pacjentów. Nie możemy zgodzić się na to, że z powodu braku środków finansowych, ludzi po prostu będą umierać - mówi Mariusz Trojanowski, dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.



- Protest nie odbędzie się z żadną szkodą dla naszych pacjentów. Będziemy oflagowani na czarno. Jest zalecenie, aby personel również był ubrany na czarno - mówi Jarosław Chmielewski, dyrektor szpitala w Radziejowie. - Pamiętajmy, że 70 proc. ruchu pacjentów obsługują w Polsce szpitale powiatowe.



Protest pod hasłem „Szpitalne łóżko poczeka, choroba nie" ma rozpocząć się w poniedziałek (20.04.) i potrwać do piątku.