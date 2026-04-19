Możliwe podtopienia i wzrosty stanów wód w regionie. Ostrzeżenie IMGW

IMGW ostrzega przed wzrostem stanów wód, także w naszym regionie

Od godz. 22 w niedzielę (19 kwietnia) do godz. 10 we wtorek (21 kwietnia) obowiązywać będzie ostrzeżenie hydrologiczne m.in. dla części województwa kujawsko-pomorskiego i pobliskich regionów.

W wyznaczonym okresie prognozowane są intensywne opady deszczu, które mogą spowodować gwałtowne wzrosty poziomu wód.



Alert obejmuje m.in. obszary dorzecza górnej i środkowej Warty oraz wybrane dopływy w kilku województwach, w tym także w kujawsko-pomorskim. Chodzi o m.in. Noteć górną.



Prognozowane opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym, mogą prowadzić do gwałtownych wzrostów poziomu wody – nawet do strefy wody wysokiej. Lokalnie możliwe są podtopienia, szczególnie na mniejszych rzekach oraz na terenach zurbanizowanych, gdzie systemy odprowadzania wody mogą nie nadążać z jej przyjęciem.

