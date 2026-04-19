Film dokumentalny powstaje w Borach Tucholskich. Upamiętni pięciu zamordowanych kapłanów

2026-04-19, 17:52 Marcin Doliński/BN

Aktorki na planie filmu pt. „Pięciu z Borów Tucholskich - Medalik”/fot. Marcin Doliński

W sobotę w Borach Tucholskich rozpoczęły się zdjęcia do historycznego filmu dokumentalnego. Produkcja pt. „Pięciu z Borów Tucholskich - Medalik” ma na celu upamiętnienie losów pięciu kapłanów z regionu, zamordowanych przez Niemców w 1939 roku.

- Jestem Franciszką, która bardzo boi się o losy księdza i przestrzega go, co mówi na kazaniach - mówi aktorka, która odgrywa rolę gosposi jednego z kapłanów.



Nasz reporter usłyszał od osób biorących udział przy kręceniu dokumentu, że to bardzo fajna inicjatywa. - To pewnego rodzaju uczczenie pamięci tych osób, które zginęły w zbrodni pomorskiej. Z szacunku do naszych przodków, z miłości do do ojczyzny bierzemy udział w takich przedsięwzięciach. Chcemy, żeby została pamięć po tych ludziach, którzy oddali życie za Polskę - dodają aktorki.



Jedną z najważniejszych postaci filmu jest ksiądz Piotr Sosnowski. Dokument przygotowuje Fundacja Ocalić - Pamięć. Zdjęcia powstają w Bysławiu, Bysławku i Cekcynie. W filmie wezmą udział rodziny bohaterów września 1939, statyści i rekonstruktorzy.



Symbolem całej historii jest medalik, który został odnaleziony przy ks. Piotrze Sosnowskim.