Film dokumentalny powstaje w Borach Tucholskich. Upamiętni pięciu zamordowanych kapłanów

2026-04-19, 17:52  Marcin Doliński/BN
Aktorki na planie filmu pt. „Pięciu z Borów Tucholskich - Medalik”/fot. Marcin Doliński

W sobotę w Borach Tucholskich rozpoczęły się zdjęcia do historycznego filmu dokumentalnego. Produkcja pt. „Pięciu z Borów Tucholskich - Medalik” ma na celu upamiętnienie losów pięciu kapłanów z regionu, zamordowanych przez Niemców w 1939 roku.

- Jestem Franciszką, która bardzo boi się o losy księdza i przestrzega go, co mówi na kazaniach - mówi aktorka, która odgrywa rolę gosposi jednego z kapłanów.

Nasz reporter usłyszał od osób biorących udział przy kręceniu dokumentu, że to bardzo fajna inicjatywa. - To pewnego rodzaju uczczenie pamięci tych osób, które zginęły w zbrodni pomorskiej. Z szacunku do naszych przodków, z miłości do do ojczyzny bierzemy udział w takich przedsięwzięciach. Chcemy, żeby została pamięć po tych ludziach, którzy oddali życie za Polskę - dodają aktorki.

Jedną z najważniejszych postaci filmu jest ksiądz Piotr Sosnowski. Dokument przygotowuje Fundacja Ocalić - Pamięć. Zdjęcia powstają w Bysławiu, Bysławku i Cekcynie. W filmie wezmą udział rodziny bohaterów września 1939, statyści i rekonstruktorzy.

Symbolem całej historii jest medalik, który został odnaleziony przy ks. Piotrze Sosnowskim.

Relacja Marcina Dolińskiego

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie.

