Spotkanie z pszczelarzami w ramach akcji Eskapada. Co zrobić, by nie dać się użądlić?

2026-04-19, 08:30 Marek Ledwosiński/BN

Włodzimierz Pszczoliński, włocławski pszczelarz/fot. Marek Ledwosiński

W ten weekend w całym województwie odbywa się akcja Eskapada. To cała lista wydarzeń turystycznych, edukacyjnych i rozrywkowych, które mają jeden wspólny cel - jeszcze lepsze poznanie naszego regionu.

Kujawy i Pomorze słyną między innymi z miodu. We Włocławku, w ramach Eskapady odbyło się spotkanie z pszczelarzami. To była dobra okazja do tego, by u progu sezonu turystycznego i ogrodowego dowiedzieć się, jak nie dać się użądlić. - Zwracajmy uwagę na to, z jakich naczyń pijemy wszelkiego rodzaju napoje - radzi Włodzimierz Pszczoliński, włocławski pszczelarz. - Najlepiej, jeśli będą ze szkła przezroczystego, w ten sposób będziemy wiedzieli, czy cokolwiek jest w tym utopione, czy nie - dodaje.



W rozmowie z PR PiK ostrzega również przed wykonywaniem czynności ogrodowych na boso. - Chociaż chodzenie po trawie na boso jest zdrowe, to może być niebezpieczne, ponieważ bardzo dużo owadów ma tam gniazda. Są to głównie osy - informuje Włodzimierz Pszczoliński.



Osoby uczulone na jad pszczół, os czy szerszeni muszą dodatkowo pamiętać, by zawsze mieć przy sobie ampułkostrzykawkę z adrenaliną.



