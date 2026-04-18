Feta na Spichlernej z okazji 680. urodzin Bydgoszczy. Warsztaty, (pchli) targ i potańcówka na Barce Lemara

2026-04-18, 21:02  Natasza Trzebuchowska/BN
Feta na Spichlernej z okazji 680. urodzin Bydgoszczy/fot. Marcin Kupczyk/Archiwum

680 lat temu nadano prawa miejskie Bydgoszczy. Z tej okazji w ten weekend odbywają się różne przedsięwzięcia. Mieszkańcy mogą przenieść się w czasie.

W sobotę w południe rozpoczęła się feta na Spichlernej. W jej ramach są warsztaty, koncerty, (Pchli) Targ Niebieskiej Beczki oraz potańcówka na Barce Lemara.

Nasza reporterka przeszła się na Spichlerną, by sprawdzić, co można kupić na (pchlim) targu. - U mnie jest trochę rzeczy z PRL-u, są też rzeczy z lat 70., np. ciuchy - usłyszała Natasza Trzebuchowska. - Mamy starą latarkę, okulary, książki, stare żelazko z bardzo dobrą pojemnością cieplną i działające - dodaje sprzedawca.

- Są stare pierścionki, stara biżuteria, malachity, wisiorki, korale - co kto lubi - dodaje inna sprzedawczyni.

A za co mieszkańcy Bydgoszczy kochają ją najbardziej? - Kocham każde miejsce, nie zamieniłabym tego miasta na żadne inne - mówi jedna z nich. - Mieszkam tu od 1985 roku, wtedy Bydgoszcz nie była tak piękna. Od paru lat staje się coraz ładniejsza - dodaje kolejny Bydgoszczanin. - Kocham Bydgoszcz za Kanał Bydgoski, za secesję bydgoską i za Wyspę Młyńską, a także za to, że nie jest tak zatłoczona - usłyszała reporterka PR PiK.

Temat przewodni potańcówki: „Jestem legendą, bydgoską legendą”

Zakończyła się potańcówka pod ferdeką przy szafach grających. - Potańcówki urządzali najczęściej szyprowie (dowódcy małych statków - przyp. red.) czy ludzie związani z barkami - mówi Adam Gajewski z Muzeum Legend Szyperskich „Barka Lemara”. - Odbywały się zimą, wtedy barki stanęły w jednym miejscu i trzeba było poczekać do wiosny. Ale te świąteczne, urodzinowe realia nakazują nam, że nie tylko w czas postoju można tutaj taką zabawę zorganizować - dodaje.

Pełen program 680. urodzin Bydgoszczy TUTAJ.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej z (pchlego) targu

Za co Bydgoszczanie kochają Bydgoszcz? Sonda Nataszy Trzebuchowskiej

Mówią Adam Gajewski z Muzeum Legend Szyperskich i prof. Anna Szarapka. Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Bydgoszcz

Region

Historyczna sobota w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku. Robot da Vinci przeprowadził pierwszą operację [zdjęcia]

Historyczna sobota w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku. Robot da Vinci przeprowadził pierwszą operację [zdjęcia]

2026-04-18, 20:19
Mateusz Morawiecki w Toruniu: Jeżeli wygramy wybory, wprowadzimy nową wersję Polskiego Ładu

Mateusz Morawiecki w Toruniu: Jeżeli wygramy wybory, wprowadzimy nową wersję Polskiego Ładu

2026-04-18, 19:28
Ponad 124 metry ma najdłuższy piernik w Polsce. Powstał w sobotę w Toruniu [zdjęcia]

Ponad 124 metry ma najdłuższy piernik w Polsce. Powstał w sobotę w Toruniu! [zdjęcia]

2026-04-18, 18:30
Wiosenny start dla zdrowia w bydgoskiej przychodni. Pacjenci mogli się przebadać bez skierowania

Wiosenny start dla zdrowia w bydgoskiej przychodni. Pacjenci mogli się przebadać bez skierowania

2026-04-18, 17:32
Polska Jednej Prędkości, czyli Samorządowe 500. W Toruniu mówił o tym Mateusz Morawiecki

„Polska Jednej Prędkości”, czyli „Samorządowe 500+”. W Toruniu mówił o tym Mateusz Morawiecki

2026-04-18, 16:32
Malownicza trasa rowerowa została otwarta w regionie. Szlak Ku Kaczym Dołom [zdjęcia]

Malownicza trasa rowerowa została otwarta w regionie. Szlak „Ku Kaczym Dołom" [zdjęcia]

2026-04-18, 15:30
Szkoła wolna od telefonów komórkowych Poznaliśmy zwycięzcę Olimpiady Bezpieczny i Przyjazny Region

Szkoła wolna od telefonów komórkowych? Poznaliśmy zwycięzcę Olimpiady „Bezpieczny i Przyjazny Region”

2026-04-18, 14:11
Pożar warsztatu pod Toruniem. Budynek spalił się niemal całkowicie - ustaliło PR PiK [aktualizacja]

Pożar warsztatu pod Toruniem. Budynek spalił się niemal całkowicie - ustaliło PR PiK [aktualizacja]

2026-04-18, 13:56
Prawdziwy potwór w Grudziądzu - czołg K2 Wojskowe Targi Służby i Pracy [zdjęcia i wideo]

Prawdziwy potwór w Grudziądzu - czołg K2! Wojskowe Targi Służby i Pracy [zdjęcia i wideo]

2026-04-18, 11:26

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę