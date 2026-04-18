Ponad 124 metry ma najdłuższy piernik w Polsce. Powstał w sobotę w Toruniu! [zdjęcia]

2026-04-18, 18:30 Mariusz Luda/BN

Ma 124 metry i 60 centymetrów i od soboty (18 kwietnia) to najdłuższy piernik w Polsce! Rekord ustanowiono w Toruniu z okazji 20-lecia miejscowego muzeum piernika. Rekord kraju został pobity o 44 metry.

Do wypieku użyto pół tony mąki, nie zabrakło miodu i przypraw korzennych. - Użyliśmy również 80 stołów - mówi Andrzej Olszewski z Żywego Muzeum Piernika. - Zastanawialiśmy się, czy może czegoś dodać temu piernikowi, jednak to było niemożliwe, ze względu na jego tradycyjność - dodaje.



Piernik jest ciężki, ale słodki. Niektórzy czekają na ostatni, wyjątkowy kawałek piernika. - Bowiem w pierniku siła, panie - mówi Wielki Mistrz Jacenty z Ordowa.