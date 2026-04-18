Historyczna sobota w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku. Robot da Vinci przeprowadził pierwszą operację [zdjęcia]

2026-04-18, 20:19  Marek Ledwosiński/BN
Robot da Vinci wykonał pierwszą w dziejach Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku operację robotyczną/fot. Szpital Wojewódzki we Włocławku

Zespół chirurgów-urologów ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku wykonał w sobotę pierwszą w dziejach placówki operację robotyczną z użyciem nowo zakupionego robota da Vinci. Był to zabieg usunięcia gruczołu krokowego.

Głównym operatorem był szef włocławskiej urologii dr Artur Białeta, a nad wszystkim czuwał obecny w sali operacyjnej profesor Tomasz Drewa, szef kliniki urologii i urologii onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Jurasza w Bydgoszczy. Jest prekursorem i liderem chirurgii robotycznej.

Prof. Tomasz Drewa wykonał już ponad tysiąc zabiegów z użyciem robotów. Maszyna pozwala chirurgowi na nieporównywalnie dokładniejszą pracę. Robot na razie służy włocławskim urologom, ale będą go wykorzystywać również ginekolodzy i chirurdzy klasyczni.

Włocławski robot da Vinci kosztował ponad czternaście milionów złotych. Pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy.

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie.

