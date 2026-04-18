Historyczna sobota w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku. Robot da Vinci przeprowadził pierwszą operację [zdjęcia]

2026-04-18, 20:19 Marek Ledwosiński/BN

Robot da Vinci wykonał pierwszą w dziejach Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku operację robotyczną/fot. Szpital Wojewódzki we Włocławku

Zespół chirurgów-urologów ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku wykonał w sobotę pierwszą w dziejach placówki operację robotyczną z użyciem nowo zakupionego robota da Vinci. Był to zabieg usunięcia gruczołu krokowego.

Głównym operatorem był szef włocławskiej urologii dr Artur Białeta, a nad wszystkim czuwał obecny w sali operacyjnej profesor Tomasz Drewa, szef kliniki urologii i urologii onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Jurasza w Bydgoszczy. Jest prekursorem i liderem chirurgii robotycznej.



Prof. Tomasz Drewa wykonał już ponad tysiąc zabiegów z użyciem robotów. Maszyna pozwala chirurgowi na nieporównywalnie dokładniejszą pracę. Robot na razie służy włocławskim urologom, ale będą go wykorzystywać również ginekolodzy i chirurdzy klasyczni.



Włocławski robot da Vinci kosztował ponad czternaście milionów złotych. Pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy.