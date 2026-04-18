Wiosenny start dla zdrowia w bydgoskiej przychodni. Pacjenci mogli się przebadać bez skierowania

2026-04-18, 17:32  Natasza Trzebuchowska/BN
W Przychodni „Leśna" odbyła się akcja profilaktyczna „Zadbaj o zdrowie na wiosnę"/fot. Natasza Trzebuchowska

Przebadać się po długiej zimie mogli w sobotę mieszkańcy Bydgoszczy. W Przychodni „Leśna" odbyła się akcja profilaktyczna „Zadbaj o zdrowie na wiosnę".

Na pacjentów - bez skierowania - czekali różni specjaliści. - Endokrynolodzy, kardiolodzy, ortopedzi - wymienia Monika Jurkowska, prezes Przychodni „Leśna" w Bydgoszczy. W ofercie było również badanie słuchu czy wzroku. - To jest nasza trzecia akcja tego typu i myślę, że będziemy ją powtarzać tak długo, jak się da - dodaje.

Reporterka PR PiK zastała na miejscu długie kolejki pod gabinetami. Chętni przyszli zbadać m.in. poziom cukru, ciśnienie, a także skorzystać z pomocy fizjoterapeuty, okulisty czy stomatologa.

Akcja odbyła się w sobotę od 10 do 14. Zorganizował ją Urząd Miasta Bydgoszczy, we współpracy z Przychodnią „Leśna".

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

