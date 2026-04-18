Pożar warsztatu pod Toruniem. Dym widoczny jest nad miastem

2026-04-18, 13:56 Mariusz Luda/BN

Pożar warsztatu w Łążynku. Dym widoczny nawet z Bulwarów Filadelfijskich w Toruniu/fot. nadesłane

W Łążynku w gminie Obrowo wybuchł pożar warsztatu samochodowego. Obiekt zajął się prawdopodobnie od ognia, który wybuchł w zbiorniku z olejem opałowym.

Jak informuje PR PiK rzecznik kujawsko-pomorskich strażaków st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, w zbiorniku może być nawet 5000 litrów substancji. - Ogniem objęty jest warsztat mechaniczny, razem z wyposażeniem i pojazdem ciężarowym, który znajduje się w środku, a także znajdujący się na zewnątrz zbiornik na olej opałowy. Sąsiednie obiekty nie są w żaden sposób zagrożone - dodaje.



Regionalna rzecznik przekazała również, że na szczęście nikt nie został ranny. Akcja gaśnicza trwa.