Pożar warsztatu pod Toruniem. Budynek spalił się niemal całkowicie - ustaliło PR PiK [aktualizacja]

2026-04-18, 13:56  Mariusz Luda/BN
Pożar warsztatu w Łążynku. Dym widoczny nawet z Bulwarów Filadelfijskich w Toruniu/fot. nadesłane

W Łążynku w gminie Obrowo wybuchł pożar warsztatu samochodowego. Obiekt zajął się prawdopodobnie od ognia, który wybuchł w zbiorniku z olejem opałowym. Budynek spalił się niemal całkowicie - dowiedziało się PR PiK.

Jak informuje PR PiK rzecznik kujawsko-pomorskich strażaków st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, w zbiorniku może być nawet 5000 litrów substancji. - Ogniem objęty był warsztat mechaniczny, razem z wyposażeniem i pojazdem ciężarowym, który znajduje się w środku, a także znajdujący się na zewnątrz zbiornik na olej opałowy. Sąsiednie obiekty nie są w żaden sposób zagrożone - dodaje.

Blisko 4 godziny trwała akcja gaszenia pożaru warsztatu samochodowego w Łążynku gm. Obrowo pod Toruniem. Z żywiołem walczyło 10 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Jak informuje PR PiK st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, warsztat spalił się niemal całkowicie. - Pożar strawił również busa, naczepę ciężarówki oraz część zbiorników z olejem opałowym - dodaje rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków.

Regionalna rzecznik przekazała również, że dopiero dochodzenie prowadzone przez policję pozwoli poznać straty i odpowiedzieć na pytanie o przyczynę pożaru. Na szczęście nikt nie został ranny.

Przed ugaszeniem pożaru mówi st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzecznik regionalnych strażaków

Po ugaszeniu pożaru mówi st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzecznik regionalnych strażaków

