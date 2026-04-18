Malownicza trasa rowerowa została otwarta w regionie. Szlak „Ku Kaczym Dołom" [zdjęcia]

2026-04-18, 15:30 Marcin Glapiak/BN

Inauguracja szlaku pieszo-rowerowego „Ku Kaczym Dołom"/fot. Marcin Glapiak

Szlak pieszo-rowerowy „Ku Kaczym Dołom", który został otwarty, łączy malownicze tereny gmin Dąbrowa, Pakość i Barcin.

- Naprawdę warto przejechać się tym szlakiem, wrażenia są cudowne - usłyszał reporter PR PiK od rowerzystów obecnych na otwarciu szlaku.



Burmistrz Pakości Michał Siembab przyznaje, że Kacze Doły to wspaniałe miejsce do życia oraz rozwijania się flory i fauny leśnej. - Jest chociażby mnóstwo ptaków - mówi. - Utworzyliśmy nową trasę wycieczkową pieszo-rowerową, bardzo długą, bo ma ponad 30 kilometrów. Można podróżować i zwiedzać przy okazji walory naszych trzech gmin - dodaje włodarz Pakości.