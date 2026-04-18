Motocyklista zginął w wypadku na DK62 między Strzelnem a Kruszwicą [aktualizacja]

2026-04-18, 11:10 Natasza Trzebuchowska/BN

Do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem doszło na drodze krajowej nr 62 w Strzelnie Klasztornym (pow. mogileński). Nie żyje jedna osoba, która kierowała jednośladem.

Do zdarzenia doszło o godz. 10:05, na odcinku drogi między Strzelnem a Kruszwicą. Osobówką podróżowały cztery osoby - nikt z nich nie ucierpiał.



Występują utrudnienia. Zablokowany jest jeden pas jezdni, a ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 14:00.