Śmiertelny wypadek niedaleko Bydgoszczy, nie żyje motocyklista. Pierwsze ustalenia policji [aktualizacja]

2026-04-18, 08:14  Natasza Trzebuchowska/BN
Fot. ilustracyjna

Fot. ilustracyjna

Tragiczny wypadek w miejscowości Wudzyn w gminie Dobrcz. W wyniku zderzenia motocykla z samochodem osobowym zginął mężczyzna kierujący jednośladem. Policja przekazała PR PiK pierwsze ustalenia

Do wypadku doszło w piątek o godz. 22:44 na odcinku drogi pomiędzy Koronowem a Trzeciewcem. W miejscowości Wudzyn motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. Siła uderzenia była na tyle duża, że kierujący motocyklem mężczyzna zginął na miejscu. Kierowca auta osobowego nie odniósł obrażeń.

Na czas działań służb droga była zablokowana. Utrudnienia zakończyły się przed godz. 3 w nocy.

Pierwsze ustalenia policji

Jak dowiedziało się PR PiK mężczyzna, który zginął po zderzeniu z samochodem osobowym miał 48 lat. Kierowcy skody nic się nie stało, był trzeźwy. Policja zatrzymała jego prawo jazdy. Aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie spowodowania wypadku.

