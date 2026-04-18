Śmiertelny wypadek niedaleko Bydgoszczy. Nie żyje motocyklista

2026-04-18, 08:14 Natasza Trzebuchowska/BN

Tragiczny wypadek w miejscowości Karolewo w gminie Dobrcz. W wyniku zderzenia motocykla z samochodem osobowym zginął mężczyzna kierujący jednośladem. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Do wypadku doszło w piątek o godz. 22:44 na odcinku drogi pomiędzy Koronowem a Trzeciewcem. W miejscowości Karolewo motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. Siła uderzenia była na tyle duża, że kierujący motocyklem mężczyzna zginął na miejscu. Kierowca auta osobowego nie odniósł obrażeń.



Na czas działań służb droga była zablokowana. Utrudnienia zakończyły się przed godz. 3 w nocy.