Rocznica, która wciąż ma znaczenie. 45 lat temu podpisano porozumienie bydgoskie

2026-04-17, 21:15 Agata Raczek/MG

W piątek pod tablicą przy ul. Dworcowej 87 w Bydgoszczy odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia z 1981 roku

W piątek pod tablicą przy ul. Dworcowej 87 w Bydgoszczy odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia z 1981 roku.

Złożono kwiaty, zapalono znicze, były też okolicznościowe przemówienia. O tym, jak ważne jest to wydarzenie historyczne - mówiła Edyta Cisewska, naczelnik bydgoskiego oddziału IPN.



- 17 kwietnia 1981 roku w Bydgoszczy doszło do zakończenia strajku rolników, trwającego od 16 marca – wspominała. - Porozumienie z przedstawicielami władz miało również olbrzymie znaczenie ogólnopolskie, ponieważ gwarantowano w nim stworzenie podstaw prawnych do rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych.



Uroczystości rocznicowe odbyły się także w Minikowie (niedaleko Nakła nad Notecią).



Więcej w relacji Agaty Raczek poniżej.

