Wykoleiła się „trójka", tramwaje nie jadą przez Jagiellońską i Rondo Fordońskie w Bydgoszczy [wideo, zdjęcia]

2026-04-17, 20:14 Tatiana Adonis, Marcin Kupczyk/MG

Wykolejenie tramwaju linii nr 3/fot. Marcin Kupczyk

Utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Przed Rondem Jagiellonów wykoleił się tramwaj.

„Trójka" jechała w kierunku Wilczaka. Po jej wykolejeniu tramwaje z Fordonu kierowane są objazdem przez Górny Taras. Służby pracują nad postawieniem pojazdu na tory.



Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich na Facebooku - obecnie tramwaje nie kursują przez ul. Jagiellońską i Rondo Fordońskie. Linie nr 3, 4, 5, 6, 8 i 10 jadą przez Most Kazimierza Wielkiego, ul. Perłową, Wojska Polskiego i Kujawską do Ronda Jagiellonów.