Zarzut usiłowania zabójstwa żony dla Sławomira P. Po ataku w toruńskim zakładzie krawieckim

2026-04-17, 20:22 Michał Zaręba/MG

Przyznał się, że chciał zabić żonę. Sławomirowi P. z Torunia grozi dożywotnie więzienie. W piątek mężczyźnie postawiono zarzut.

Do zdarzenia doszło w środę w jednym z zakładów krawieckich przy ulicy Łyskowskiego na Rubinkowie. Mężczyzna zadał kobiecie kilka ciosów nożem, a następnie zabarykadował się w lokalu. Później sam się okaleczył. Oboje trafili do szpitala, gdzie przeszli operacje.



- Po uzyskaniu informacji od lekarza, że możliwe jest wykonanie czynności procesowych z udziałem Sławomira P., czyli męża pani Agnieszki, prokurator postawił mu zarzut popełnienia przestępstwa - usiłowania zabójstwa żony – mówił Polskiemu Radiu PiK Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu. - Sławomir P. przyznał się do popełnienia przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Z uwagi na dobro sprawy i charakter wyjaśnień, prokuratura nie udziela informacji na temat ich treści. Mogę potwierdzić, że podejrzany leczył się psychiatrycznie, natomiast co do tego, czy przebywał w szpitalu i ewentualnego rozpoznania - takich informacji udzielić nie mogę.



Pokrzywdzona nadal przebywa w szpitalu, śledczy nie ujawniają, jaki jest jej stan zdrowia. Biegli wyjaśnią, czy podejrzany w momencie ataku był on poczytalny. Sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratury, mężczyzna został tymczasowo aresztowany.