Pożar domu na ul. Łochowskiej w Bydgoszczy. Ewakuowano trzy osoby, w tym niemowlę [aktualizacja] [wideo i zdjęcia]

Ogień pojawił się w budynku jednorodzinnym przy ul. Łochowskiej. Ewakuowane osoby znajdują się pod opieką ratowników medycznych. W związku z sytuacją autobusy linii nr 56, 62 i 90 kursują tylko do przystanku Nakielska-Lisia.
Z ogniem walczy siedem jednostek straży pożarnej.
- Na razie nie udało nam się opanować ognia – mówi Polskiemu Radiu PiK Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków. - Pożar przebiega w części poddasza nieużytkowego, niestety rozwija się w przestrzeni ukrytej, a w związku z tym mamy utrudniony dostęp dotarcia do zarzewia ognia. Konieczne jest prowadzenie przez nas pracy rozbiórkowych, które wykonujemy od zewnątrz - od strony konstrukcji dachu oraz od wewnątrz - tutaj strażacy działają w aparatach ochrony układu oddechowego.
AKTUALIZACJA, 18 kwietnia, godz. 7:51
Działania strażaków trwają. Na miejscu 8 zastępów strażaków. Jak poinformował dyżurny PSP - ogień objął poddasze i dach. Strażacy dostali także zgłoszenie o palącej się sadzy w kominie. Nie ma rannych.
AKTUALIZACJA, 18 kwietnia, godz. 10:45
Trwa rozbiórka po pożarze w budynku mieszkalnym na bydgoskim Miedzyniu. Strażacy sprawdzają, czy w środku wciąż tli się ogień. Na miejscu jest teraz 5 zastępów PSP. Działania strażaków mogą potrwać jeszcze kilka godzin - dowiedziała się Natasza Trzebuchowska. - Musimy mieć pewność, że w środku nie schował się ogień - powiedział w rozmowie z PR PiK rzecznik bydgoskim strażaków Karol Smarz.
Budynek nie nadaje się do dalszego użytkowania - w wyniku pożaru zniszczona została znaczna część dachu.
Jak poinformował PR PiK dyżurny Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wszystkim mieszkańcom udało się znaleźć tymczasowe lokum u rodziny i znajomych.
