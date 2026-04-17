Pożar domu na osiedlu Miedzyń-Prądy w Bydgoszczy. Ewakuowano trzy osoby, w tym niemowlę

2026-04-17, 18:58  Tatiana Adonis/MG
Działania strażaków mogą potrwać jeszcze kilka godzin

Ogień pojawił się w budynku jednorodzinnym przy ul. Łochowskiej. Ewakuowane osoby znajdują się pod opieką ratowników medycznych.

Z ogniem walczy siedem jednostek straży pożarnej.

- Na razie nie udało nam się opanować ognia – mówi Polskiemu Radiu PiK Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków. - Pożar przebiega w części poddasza nieużytkowego, niestety rozwija się w przestrzeni ukrytej, a w związku z tym mamy utrudniony dostęp dotarcia do zarzewia ognia. Konieczne jest prowadzenie przez nas pracy rozbiórkowych, które wykonujemy od zewnątrz - od strony konstrukcji dachu oraz od wewnątrz - tutaj strażacy działają w aparatach ochrony układu oddechowego.

Działania strażaków mogą potrwać do późnych godzin nocnych.

Mówi Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków

