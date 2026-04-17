Zabiegi odwołane, pacjenci noszeni po schodach. Awaria wind w bydgoskim szpitalu

2026-04-17, 17:23  Bartosz Nawrocki/MG
Nie działa siedem z ośmiu wind w szpitalu wojskowym w Bydgoszczy/fot. Bartosz Nawrocki

Nie działa siedem z ośmiu wind w szpitalu wojskowym w Bydgoszczy. Główna - w holu lecznicy - została w piątek uruchomiona, dzięki czemu będzie można wznowić wstrzymane zabiegi.

Problem jest jednak ciągle z pozostałymi windami. - To nie jest jakaś awaria, która pojawiła się nagle. Właściciel firmy naprawiającej tym razem nie podjął się usunięcia awarii, bo za wcześniejsze prace szpital nie zapłacił – twierdzi nasza Słuchaczka, która chce pozostać anonimowa. - W efekcie pacjenci są noszeni po piętrach szpitala, a zabiegi są odwoływane.

Transport zastępczy, czyli sanitariusze
Awarię potwierdza rzeczniczka lecznicy, pułkownik Marzena Wyszkowska. - Została stwierdzona w poniedziałek. Główna winda w holu została naprawiona i od wtorku działała, niestety w środę znowu uległa awarii - mówi. - W związku z tym uruchomiliśmy transport zastępczy, w oparciu o wykwalifikowanych sanitariuszy, którzy z użyciem certyfikowanego sprzętu przenoszą pacjentów na noszach i na deskach z pasami zabezpieczającymi.

Rzeczniczka nie potwierdza, że powodem awarii są problemy z firmą, serwisującą windy. – - To informacja o charakterze spekulacyjnym – mówi. - Umowa na naprawianie została zakończona, natomiast ta na serwisowanie nadal trwa. Podjęliśmy czynności z kolejną firmą, jeżeli chodzi o naprawy – dodaje.

Wdrożono procedury awaryjne
Zabiegi w ramach kliniki chirurgicznej obecnie się nie odbywają. Trwa ustalanie przyczyn awarii, diagnostyka wind oraz ich naprawa. Nie wiadomo, kiedy znowu będą działały wszystkie urządzenia. Szpital wydał oświadczenie. „Niezwłocznie po stwierdzeniu awarii wdrożono procedury awaryjne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów oraz utrzymanie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. (…) W celu zabezpieczenia świadczeń pilnych i ratujących życie podjęto także decyzję o czasowym ograniczeniu części planowych zabiegów i przyjęć. Wszystkie działania są prowadzone z uwzględnieniem aktualnych potrzeb pacjentów oraz priorytetu, jakim pozostaje ich bezpieczeństwo” – czytamy. Całe oświadczenie szpitala - poniżej.

OŚWIADCZENIE SZPITALA WOJSKOWEGO
W związku z awarią infrastruktury windowej informujemy, że awaria dotyczy siedmiu z ośmiu wind osobowych funkcjonujących w szpitalu. Jest to sytuacja poważna, mająca wpływ na organizację transportu pionowego pomiędzy Klinicznym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, zakładami diagnostyki oraz klinikami i oddziałami szpitala.

Niezwłocznie po stwierdzeniu awarii wdrożono procedury awaryjne i organizacyjne , mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów oraz utrzymanie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. Uruchomiono transport zastępczy z udziałem wykwalifikowanych i przeszkolonych sanitariuszy oraz personelu pomocniczego.

W celu zabezpieczenia świadczeń pilnych i ratujących życie podjęto także decyzję o czasowym ograniczeniu części planowych zabiegów i przyjęć. Wszystkie działania są prowadzone z uwzględnieniem aktualnych potrzeb pacjentów oraz priorytetu, jakim pozostaje ich bezpieczeństwo.

Szpital pozostaje w stałym kontakcie z podmiotami odpowiedzialnymi za serwis i usunięcie awarii. Trwają intensywne działania zmierzające do jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności infrastruktury technicznej. Podjęte działania przyczyniły się już do częściowej poprawy sytuacji – w chwili obecnej przywrócono ruch pionowy w głównym pionie budynku.

Przepraszamy pacjentów i ich bliskich za powstałe utrudnienia. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji szpitala.

Mówi rzeczniczka lecznicy pułkownik Marzena Wyszkowska

Mówi jedna z naszych Słuchaczek

Poleciałbyś samolotem z częściami z drukarki 3D? Konferencja i konkurs w bydgoskim „mechaniku” [zdjęcia]

Plama rozlana na kilka kilometrów. Wyciekło paliwo z ciężarówki we Włocławku [zdjęcia]

Rolnik spod Świecia: Jest bardzo źle. Czekamy na deszcz jak na zbawienie

Lufthansa ogranicza swoje loty. Także z portu lotniczego w Bydgoszczy

Jest wyrok dla przedszkolanki, która psychicznie i fizycznie znęcała się nad dziećmi

Uwaga „na inwestycje w złoto”. Mieszkańcy Grudziądza stracili setki tysięcy złotych

Dr hab. Janusz Bojarski: Pijani kierowcy? Kary powinno być stosowane dopiero wtedy, gdy nic innego już nie działa

Kolejki do lekarza sprawiają, że ludzie wybierają wizyty poza miejscem zamieszkania [Temat Tygodnia]

Obchody 35-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyły się w Toruniu

