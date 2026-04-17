Poleciałbyś samolotem z częściami z drukarki 3D? Konferencja i konkurs w bydgoskim „mechaniku” [zdjęcia]

2026-04-17, 18:23  Monika Siwak/MG
Prace nagrodzone w konkursie drukowania różnych form w 3D/fot. Izabela Langner

Prace nagrodzone w konkursie drukowania różnych form w 3D/fot. Izabela Langner

Jak wykorzystać sztuczną inteligencję dla bezpieczeństwa lotów i jak programować drukarki 3D - tego można było dowiedzieć się dziś w bydgoskim „mechaniku". Było też wręczenie nagród w konkursie drukowania różnych form w 3D.

W Zespole Szkół Mechanicznych zorganizowano konferencję pt. „Pasja i Druk 3 D - AI w szkole”. Tomasz Ringel z Bydgoskiej Szkoły Wyższej opowiadał o asystencie AI, który może pomóc w rzetelnej analizie podanych mu źródeł.

- Korzystamy ze wstępnie wytrenowanej sztucznej inteligencji, ale dajemy jej tylko takie materiały, które są wiarygodne - na przykład książki, które mamy i artykuły, którymi dysponujemy – mówił. – Wrzucamy, tworzymy jedną bazę i wtedy jesteśmy pewni, że nie halucynuje, bo skupia się na stworzonej przez nas bazie. Asystent AI potrafi znaleźć takie skojarzenia, których byśmy sami nie znaleźli, albo zajęłoby to nam bardzo dużo czasu.

Podczas konferencji współorganizowanej przez Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli wręczone były nagrody dla uczniów, którzy zwyciężyli w konkursie drukowania różnych form w 3D (ich prace na zdjęciach).

Relacja Moniki Siwak

Prace nagrodzone w konkursie drukowania różnych form w 3D/fot. Izabela Langner Prace nagrodzone w konkursie drukowania różnych form w 3D/fot. Izabela Langner Prace nagrodzone w konkursie drukowania różnych form w 3D/fot. Izabela Langner Prace nagrodzone w konkursie drukowania różnych form w 3D/fot. Izabela Langner Prace nagrodzone w konkursie drukowania różnych form w 3D/fot. Izabela Langner Prace nagrodzone w konkursie drukowania różnych form w 3D/fot. Izabela Langner Prace nagrodzone w konkursie drukowania różnych form w 3D/fot. Izabela Langner Prace nagrodzone w konkursie drukowania różnych form w 3D/fot. Izabela Langner Prace nagrodzone w konkursie drukowania różnych form w 3D/fot. Izabela Langner Prace nagrodzone w konkursie drukowania różnych form w 3D/fot. Izabela Langner

