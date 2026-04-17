Plama rozlana na kilka kilometrów. Wyciekło paliwo z ciężarówki we Włocławku [zdjęcia]

2026-04-17, 16:39 Marek Ledwosiński/MG

Trwa usuwanie rozlanego oleju napędowego na ul. Płockiej we Włocławku/fot. KM PSP Włocławek

Ważna wiadomość dla kierowców, przejeżdżających przez Włocławek. Na ulicy Płockiej rozlana jest plama oleju napędowego, która ciągnie się przez kilka kilometrów.

Paliwo wyciekło z przejeżdżającej ciężarówki. W tej chwili pracują tam strażacy i są duże utrudnienia w ruchu.



Ulica Płocka to ważna arteria Włocławka. Wprowadza ruch na zaporę wiślaną. Kierowcy chętnie korzystają z tej przeprawy, bo most stalowy jest w remoncie i ruch po nim odbywa się wahadłowo.