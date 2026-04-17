Lufthansa ogranicza swoje loty. Także z portu lotniczego w Bydgoszczy

2026-04-17, 14:29 Bartosz Nawrocki / TB

Lotniska w Bydgoszczy. / Fot: Tomasz Kaźmierski / archiwum

Przewoźnik zdecydował 16 kwietnia o zakończeniu działalności spółki-córki CityLine, co sprawiło, że zmniejszono liczbę lotów do Frankfurtu i z powrotem.

- W związku z dynamiczną sytuacją na rynku paliw oraz rosnącymi cenami paliwa lotniczego, linia lotnicza Lufthansa podjęła decyzję o redukcji wykorzystywanej floty oraz siatki połączeń realizowanych z od do portu lotniczego Bydgoszcz - mówi Polskiem Radiu PiK Waleria Romanczuk, rzeczniczka bydgoskiego lotniska.



Obecnie co najmniej do końca maja nie można kupić biletów lotniczych na stronie Lufthansy. Z Bydgoszczy do Frankfurtu wciąż da się podróżować samolotami Polskich Linii Lotniczych LOT, przesiadając się w Warszawie.