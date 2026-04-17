Jest wyrok dla przedszkolanki, która psychicznie i fizycznie znęcała się nad dziećmi
Do jej niewłaściwych zachowań doszło w jednym z bydgoskich przedszkoli niepublicznych.
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy uznał Joannę K. winną i oprócz kary pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata orzekł wobec niej także 5-letni zakaz wykonywania zawodów związanych z opieką i edukacją najmłodszych. Ponadto nakazał jej zamieszczenie przeprosin dzieci i ich opiekunów w prasie lokalnej, zasądził też 3 tys. zł grzywny.
Wyrok nie jest prawomocny.
