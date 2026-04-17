Uwaga „na inwestycje w złoto”. Mieszkańcy Grudziądza stracili setki tysięcy złotych

Policja przestrzega przed pokusami szybkiego i łatwego zarobku. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Policjanci odnotowali kolejne przypadki oszustw inwestycyjnych. Pokrzywdzeni, przekonani o możliwości szybkiego zysku na rynku złota, stracili łącznie ponad 330 tysięcy złotych.

W pierwszym przypadku ofiarą padła 68-letnia kobieta. Została nakłoniona przez oszustów do „zainwestowania pieniędzy w złoto". Sprawcy kontaktowali się z nią telefonicznie oraz za pośrednictwem internetu, budując wrażenie profesjonalizmu i wiarygodności. W efekcie kobieta przelała na wskazane konta ponad 187 tysięcy złotych.



Druga sprawa dotyczy 65-letniego mężczyzny, który również uwierzył w atrakcyjną ofertę inwestycyjną. W jego przypadku straty wyniosły 144 tysiące złotych. Mechanizm działania przestępców był podobny – obietnice wysokich zysków, szybki kontakt i presja czasu.



Jak działają oszuści?



Przestępcy często podszywają się pod doradców inwestycyjnych lub przedstawicieli renomowanych firm. Wykorzystują profesjonalnie wyglądające strony internetowe, fałszywe certyfikaty oraz zmanipulowane wykresy zysków. Namawiają do szybkich decyzji, ograniczając czas na zastanowienie.