Uwaga „na inwestycje w złoto”. Mieszkańcy Grudziądza stracili setki tysięcy złotych

2026-04-17, 10:55  TB
Policja przestrzega przed pokusami szybkiego i łatwego zarobku. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Policja przestrzega przed pokusami szybkiego i łatwego zarobku. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Policjanci odnotowali kolejne przypadki oszustw inwestycyjnych. Pokrzywdzeni, przekonani o możliwości szybkiego zysku na rynku złota, stracili łącznie ponad 330 tysięcy złotych.

W pierwszym przypadku ofiarą padła 68-letnia kobieta. Została nakłoniona przez oszustów do „zainwestowania pieniędzy w złoto". Sprawcy kontaktowali się z nią telefonicznie oraz za pośrednictwem internetu, budując wrażenie profesjonalizmu i wiarygodności. W efekcie kobieta przelała na wskazane konta ponad 187 tysięcy złotych.

Druga sprawa dotyczy 65-letniego mężczyzny, który również uwierzył w atrakcyjną ofertę inwestycyjną. W jego przypadku straty wyniosły 144 tysiące złotych. Mechanizm działania przestępców był podobny – obietnice wysokich zysków, szybki kontakt i presja czasu.

Jak działają oszuści?

Przestępcy często podszywają się pod doradców inwestycyjnych lub przedstawicieli renomowanych firm. Wykorzystują profesjonalnie wyglądające strony internetowe, fałszywe certyfikaty oraz zmanipulowane wykresy zysków. Namawiają do szybkich decyzji, ograniczając czas na zastanowienie.

Jest wyrok dla przedszkolanki, która psychiczne i fizyczne znęcała się nad dziećmi

Jest wyrok dla przedszkolanki, która psychiczne i fizyczne znęcała się nad dziećmi

2026-04-17, 11:10
Dr hab. Janusz Bojarski: Pijani kierowcy Kary powinno być stosowane dopiero wtedy, gdy nic innego już nie działa

Dr hab. Janusz Bojarski: Pijani kierowcy? Kary powinno być stosowane dopiero wtedy, gdy nic innego już nie działa

2026-04-17, 09:00
Kolejki do lekarza sprawiają, że ludzie wybierają wizyty poza miejscem zamieszkania [Temat Tygodnia]

Kolejki do lekarza sprawiają, że ludzie wybierają wizyty poza miejscem zamieszkania [Temat Tygodnia]

2026-04-17, 08:06
Obchody 35-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyły się w Toruniu

Obchody 35-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyły się w Toruniu

2026-04-17, 07:08
10 zatrzymanych praw jazdy w jeden dzień. Problem jest cały czas ten sam

10 zatrzymanych praw jazdy w jeden dzień. Problem jest cały czas ten sam

2026-04-16, 21:29
Spółka CityLine ma zostać zamknięta. W najbliższym czasie nie kupimy biletów na loty m.in. z Bydgoszczy do Frankfurtu

Spółka CityLine ma zostać zamknięta. W najbliższym czasie nie kupimy biletów na loty m.in. z Bydgoszczy do Frankfurtu

2026-04-16, 21:20
Dziesięć wieków polskiej rusofobii. Rosja dokucza Polsce swoją wystawą w rocznicę zbrodni katyńskiej [Wieści ze Wschodu]

„Dziesięć wieków polskiej rusofobii”. Rosja dokucza Polsce swoją wystawą w rocznicę zbrodni katyńskiej [Wieści ze Wschodu]

2026-04-16, 20:41
Niedługo 100. rocznica przewrotu majowego. Młodzi wykazali się historyczną wiedzą

Niedługo 100. rocznica przewrotu majowego. Młodzi wykazali się historyczną wiedzą

2026-04-16, 19:58
Wspomnienie bohaterstwa polskich saperów. Wyjątkowe obchody we Włocławku [zdjęcia]

Wspomnienie bohaterstwa polskich saperów. Wyjątkowe obchody we Włocławku [zdjęcia]

2026-04-16, 19:16

