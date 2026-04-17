Rolnik spod Świecia: Jest bardzo źle. Czekamy na deszcz jak na zbawienie

2026-04-17, 15:31 Marcin Doliński / TB

Mapa terenów, na których występuję największa susza. Fot. Serwis windy.com

W niektórych miejscach w regionie nie padało od ponad miesiąca. Susza na polach to obecnie największe zmartwienie rolników.

Najgorsza sytuacja w Europie występuje w Polsce. Model pogodowy udostępniony przez portal Windy wskazuje, że stan nawodnienia gleby jest najniższy od kilkudziesięciu lat. Tragiczną sytuację widać na polach w Kujawsko-Pomorskiem.



- Zapotrzebowanie roślin na wodę jest duże. Potrzebujemy deszczu. Nawet nie ulewy, ale regularnych opadów - mówi Michał Domachowski, rolnik z Sulnówka koło Świecia. - Niech spadnie chociaż 10 litrów, aby rośliny mogły w pełni odżyć i zregenerować się po okresie zimowym. Jeśli obecna sytuacja utrzyma się w ciągu 1,5-2 tygodni, to będziemy mówili o klęsce.