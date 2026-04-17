Dr hab. Janusz Bojarski: Pijani kierowcy? Kary powinno być stosowane dopiero wtedy, gdy nic innego już nie działa

2026-04-17, 09:00  Agnieszka Marszał / TB
Dr hab. Janusz Bojarski w studiu Polskiego Radia PiK. / Fot. Tomasz Bielicki

Dlaczego po polskich drogach wciąż jeżdżą nietrzeźwe osoby z zakazem prowadzenia pojazdów? Problem jest w ludziach czy w systemie?

Ponad 1 mln kierowców skontrolowali w 2025 roku kujawsko-pomorscy policjanci na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Blisko 7 tys. prowadziło pod wpływem działania promili. W całym kraju pijani kierowcy spowodowali w minionym roku ponad 1100 wypadków.

Dlaczego tak trudno wyeliminować piratów drogowych?

- Od prawa karnego oczekuje się przeciwdziałania tego typu zdarzeniom. I to najlepiej, aby orzec od razu karę pozbawienia wolności. Może jednak należy na to spojrzeć inaczej? - mówi dr hab. Janusz Bojarski, prof. UMK z Katedry Prawa Karnego, który był gościem porannej „Rozmowy Dnia" Polskiego Radia PiK. - Prawo karne jest na samym końcu całego cyklu oddziaływań na człowieka. Gdy nic innego już nie działa, to wtedy dopiero powinno być stosowane. Najpierw należy zastanowić się, dlaczego w ogóle doszło do takiego zachowania kierowcy? Co miało na to wpływ? I temu przeciwdziałać.

Rozmowa Dnia z dr. hab. Januszem Bojarskim

