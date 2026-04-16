Spółka CityLine ma zostać zamknięta. W najbliższym czasie nie kupimy biletów na loty m.in. z Bydgoszczy do Frankfurtu

2026-04-16, 21:20  PAP/Maciej Wilkowski/BN
Spółka-córka Lufthansy - CityLine - ma zostać zamknięta/fot. Pixabay/ilustracyjna

Spółka-córka Lufthansy - CityLine - ma zostać zamknięta/fot. Pixabay/ilustracyjna

Grupa Lufthansa zdecydowała w czwartek o zakończeniu działalności spółki-córki CityLine. Od soboty 27 samolotów zostanie na stałe wycofanych z eksploatacji, także te łączące Bydgoszcz z Frankfurtem.

Swoją decyzję niemiecka linia lotnicza tłumaczy znacznym wzrostem cen paliwa lotniczego oraz kosztami wynikającymi z trwających sporów pracowniczych.

Portal pasażer.com napisał, że „zablokowano możliwość zakupu biletów na wykonywane przez Lufthansę CityLine połączenia m.in. z Bydgoszczy do Frankfurtu do końca czerwca”. - W dalszym ciągu można jednak rezerwować podróż na lipiec i kolejne miesiące - czytamy.

Od końca marca w rozkładzie lotów znajdowało się sześć połączeń z Frankfurtem.


Pracownikom CityLine zaproponowano alternatywne miejsca zatrudnienia. Firma podała w oświadczeniu, że jej plany to część szerszego pakietu działań, mających na celu poradzenie sobie z rosnącymi kosztami.

Dyrektor finansowy Lufthansy Till Streichert określił te posunięcia jako nieuniknione. - Obecny kryzys zmusza nas do wcześniejszego wdrożenia tych działań - zauważył, cytowany przez PAP.

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie.

Rozumiem i wchodzę na stronę