Spółka CityLine ma zostać zamknięta. W najbliższym czasie nie kupimy biletów na loty m.in. z Bydgoszczy do Frankfurtu

Spółka-córka Lufthansy - CityLine - ma zostać zamknięta/fot. Pixabay/ilustracyjna
Grupa Lufthansa zdecydowała w czwartek o zakończeniu działalności spółki-córki CityLine. Od soboty 27 samolotów zostanie na stałe wycofanych z eksploatacji, także te łączące Bydgoszcz z Frankfurtem.
Swoją decyzję niemiecka linia lotnicza tłumaczy znacznym wzrostem cen paliwa lotniczego oraz kosztami wynikającymi z trwających sporów pracowniczych.
Portal pasażer.com napisał, że „zablokowano możliwość zakupu biletów na wykonywane przez Lufthansę CityLine połączenia m.in. z Bydgoszczy do Frankfurtu do końca czerwca”. - W dalszym ciągu można jednak rezerwować podróż na lipiec i kolejne miesiące - czytamy.
Od końca marca w rozkładzie lotów znajdowało się sześć połączeń z Frankfurtem.
Pracownikom CityLine zaproponowano alternatywne miejsca zatrudnienia. Firma podała w oświadczeniu, że jej plany to część szerszego pakietu działań, mających na celu poradzenie sobie z rosnącymi kosztami.
Dyrektor finansowy Lufthansy Till Streichert określił te posunięcia jako nieuniknione. - Obecny kryzys zmusza nas do wcześniejszego wdrożenia tych działań - zauważył, cytowany przez PAP.
