Kolejki do lekarza sprawiają, że ludzie wybierają wizyty poza miejscem zamieszkania [Temat Tygodnia]

2026-04-17, 08:06 Natasza Trzebuchowska/BN

Jeszcze trzy lata temu aż 5 proc. osób z naszego regionu powyżej 16. roku życia deklarowało, że ich potrzeby w zakresie badań lekarskich nie są zaspokojone - wynika z „mapy potrzeb prozdrowotnych na lata 2027-2031”, opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Wskazywane powody to: kolejki, brak czasu i koszty, a także czas dojazdu do lekarza. - Byłam u kardiologa, do którego czekałam na wizytę najpierw 7 miesięcy. Byłam na wizycie lekarskiej, dostałam plik badań typu echo, EKG, holter i najbliższy termin to koniec stycznia przyszłego roku - mówi Polskiemu Radiu PiK jedna z bydgoskich pacjentek, która jest astmatykiem. Kobieta przeszła operację na zatoki i po dwóch latach okazało się, że potrzebny jest ponowny zabieg. Najbliższy termin to jednak dopiero... 2030 rok.



Osoby, które pilnie wymagają konsultacji medycznych, coraz częściej wybierają wizyty lekarskie poza miejscem swojego zamieszkania. Pacjentka, z którą rozmawiała nasza reporterka zdradza, że koleżanka poleciła jej pójście do lekarza w Brodnicy lub Lipnie. - Tam w ciągu czterech tygodni udało mi się pojechać i takie badanie dostać, bardzo szybko również pojawił się opis - informuje.



Pacjent, jeśli dostanie skierowanie np. do poradni specjalistycznej, ma prawo wyboru którejkolwiek placówki, która ma podpisaną umowę z NFZ. - Oczywiście mówię o świadczeniach bezpłatnych dla pacjenta - zaznacza Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ. - To mogą być także placówki, poradnie, szpitale na terenie całego kraju poza naszym województwem. Jest też kwestia wyboru terminu leczenia - na naszej stronie internetowej, w okienku „Terminy leczenia” podany jest pierwszy wolny termin do poradni, na leczenie czy na określone świadczenie zdrowotne. Każdy pacjent ma dostęp - dodaje.



Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, aktualnie średni czas oczekiwania na wizytę u kardiologa w Bydgoszczy to prawie 5 miesięcy, w Inowrocławiu - 3, a w Aleksandrowie Kujawskim - 2.