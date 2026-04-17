Obchody 35-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyły się w Toruniu

2026-04-17, 07:08 Mariusz Luda/BN

Obchody 35-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Toruniu/fot. Mariusz Luda

„Siła doświadczenia - energia przyszłości” - pod takim hasłem 35-lecie samorządu zawodowego świętowała w Toruniu Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. Jubileusz ten stanowi ważny moment podsumowania wieloletniej pracy na rzecz pacjenta i środowiska zawodowego.

To historia zmian, odwagi i próba budowania profesjonalnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. - Każda kadencja w samorządzie miała swój specyficzny okres - mówi Tomasz Krzysztyniak, przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu. - Powalczyliśmy o kompetencje i dużą samodzielność zawodową oraz powalczyliśmy o nowe kwalifikacje dla pielęgniarek, które znajdują zastosowanie na rynku usług medycznych - dodaje.



- Przeszłam przez ogromne zmiany, aż do czasów utworzenia samorządu, ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej i od tego czasu nasz zawód jest zawodem samodzielnym - mówi Elżbieta Rudewicz, pielęgniarka POZ od 41 lat. - Diagnozujemy pacjentów, wyłaniamy ich problemy i je rozwiązujemy - przyznaje.



Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu zrzesza 3900 pielęgniarek i 490 położnych z miast i powiatów: brodnickiego, chełmińskiego, grudziądzkiego, golubsko-dobrzyńskiego, toruńskiego i wąbrzeskiego.



Wyzwaniem najbliższych lat – jak twierdzą samorządowcy - jest m.in. malejąca liczba pracujących pielęgniarek i położnych oraz umiarkowane zainteresowanie kształceniem w tych zawodach.